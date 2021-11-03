В мае 2022 года в Рязани отменят еще четыре маршрутки - №№33аМ2, 47бМ2, 50аМ2, 65бМ2. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 5 мая 2022 года в Рязани отменят еще четыре маршрутки – муниципальные маршруты регулярных перевозок. Соответствующее постановление уже опубликовано за подписью первого замглавы администрации города Алексея Пустовалова.

Речь идет о следующих маршрутах:

- №33аМ2 «улица Новоселов, 60 – поселок Южный». Перевозчик ИП Нагорнов. Согласно реестру маршрутов, у данного перевозчика с 2017 года больше трех автобусов не было, а по последним данным (на 31 декабря 2019 года), всего один;

- №47бМ2 «улица Новоселов, 60 – поселок Дягилево (улица Коняева)». Перевозчик ИП Анисимов. По последним данным, у перевозчика два автобуса;

- №50аМ2 «улица Княжье Поле – поселок Южный». Перевозчик ИП Кочарян, в наличии два автобуса среднего класса;

- №65бМ2 «психбольница – ДПР-5». Перевозчик ИП Ерошин, в наличии один автобус.

Отметим, что все вышеуказанные маршруты дублируются другими перевозчиками.

Ранее сообщалось, что в январе 2022 года в Рязани отменят маршруты №70 и №98. По словам чиновников, рязанцы не почувствуют неудобств, так как все маршруты дублируемые, и перевозчики сами отказались от выполнения этих маршрутов (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!