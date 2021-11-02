В 2022 году в Рязани отменят две маршрутки, еще несколько изменят схему движения

В Рязани изменятся четыре коммерческих маршрута с января и мая 2022 года. Об этом в группе Общественного совета при управлении транспорта рассказал начальник управления транспорта Вениамин Синяков.

По словам Синякова, в январе 2022 года в Рязани отменят маршруты №70 и №98. Как заверил чиновник, жители не почувствуют неудобств, так как все маршруты дублируемые, и перевозчики сами отказались от выполнения этих маршрутов.

Также, изменится схема движения маршрутов №33 и №88. 33-й маршрут проследует с Театральной площади через улицу Ленина, по Первомайскому проспекту на улицу Дзержинского и улицу Спортивную с заходом на Голенчинское шоссе. Конечная остановка - Славянский проспект. В обратную сторону маршрут проследует через улицы Гагарина, Дзержинского и Ленина.

Маршрут №88 проследует с Театральной площади через площадь Мичурина, Горбатый мост на улицу Дзержинского и Первомайский проспект, и в обратную сторону через улицы Высоковольтную и Дзержинского, Есенина до конечной остановки ТРЦ «Круиз».

Маршрут №65 будет проходить через Соборную площадь и улицу Ленинского Комсомола.

Также, в мае изменится схема движения маршрутки №96, которая с Театральной площади будет идти через улицу Спортивную, микрорайон Братиславский, на улицу Полетаева, к кардиодиспансеру, улицу Черновицкую, БСМП до ТЦ «Олимп», и в обратную сторону по тому же маршруту.

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