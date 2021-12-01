Девушка, зарезавшая своего друга в Шиловском районе, предстанет перед судом

Шиловский межрайонный следственный отдел СК России по Рязанской области завершил расследование уголовного дела в отношении жительница села Санское 1987 года рождения, возбужденного по статье «Убийство».

10 сентября этого года 34-летний строитель получил зарплату. Вместе с подругой они закупились алкоголем и стали пьянствовать небольшой компанией.

Вскоре, к своему удивлению, они обнаружили, что выпили практически весь запас. И тут же возник вопрос, кто из них выпил больше, кто меньше. Другими словами, кому больше не наливать... Во время ссоры женщина и зарезала сожителя. Удар ножом пришелся в область шеи – лезвие повредило сонную артерию. Мужчина скончался на месте происшествия.

Подозреваемую задержали по горячим следам.

Следствие собрало достаточную доказательную базу. В настоящее время дело направлено в суд для рассмотрения по существу.