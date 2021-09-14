Перерезав сожителю сонную артерию, рязанка пыталась спасти его перекисью водорода.

В Шиловском районе возбудили уголовное дело в отношении 33-летней местной жительницы, которая хладнокровно зарезала своего сожителя в селе Санское.

По данным следствия, 10 сентября 34-летний строитель получил зарплату. Вместе с подругой они закупились алкоголем, и стали пьянствовать небольшой компанией.

Вскоре, к своему удивлению, они обнаружили, что выпили практически весь запас. И тут же возник вопрос, кто из них выпил больше, кто меньше. Другими словами, кому больше не наливать... Во время ссоры женщина и зарезала сожителя.

— Из показаний дамы следует, что якобы мужчина на нее накинулся из-за того, что себе она налила больше, чему ему, — рассказывает руководитель Шиловского МСО СУ СК России по Рязанской области Алексей Минашкин. — Но ее версия несостоятельна. Она говорила, что он начал угрожать ей ножом, а она, схватив его руку, в которой он и держал нож, перенаправила ему лезвие в шею. Между делом мы попросили ее продемонстрировать, как ей это удалось провернуть, но у нее ничего не получилось. Кроме того, ее престарелая мама подтвердила, что когда зашла в комнату, видела нож в руках у дочери.

С колото-резаной раной в шее, с повреждением сонной артерии, внешним и внутренним кровотечением мужчина выбежал из дома, пробежал около 50 метров и упал. Его подруга разбудила спящего брата, и они занесли раненого в дом. При помощи бинта и перекиси водорода они пытались привести пострадавшего в норму, но не получилось – мужчина скончался.

— Это произошло около девяти часов вечера. Всю ночь они сидели и думали, что делать дальше. Хорошо, что бабушка вызвала фельдшера, которая и констатировала смерть, — добавил руководитель Шиловского МСО.

Предполагается, что если бы бабушка не сообщила, подозреваемая вместе с братом закопали бы погибшего – и его бы нашли нескоро. Близкие родственники погибшего искренне считали, что он отбывает очередное наказание в колонии, поэтому и не спохватились бы.

В настоящее время по уголовному делу назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

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