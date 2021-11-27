В восьми районах Рязанской области 29 ноября отключат электричество. Фото: Михаил ФРОЛОВ

29 ноября 2021 года в восьми (8) районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Путятинский район:

- село Песочня, поселок Песочинского крахмального завода, поселок Шефский, поселок Павловка, село Отрада, поселок Черняевка — с 08:00 до 17:00.

Пителинский район:

- село Высокие Поляны — с 09:00 до 16:00.

Кораблинский район:

- село Курбатово — с 09:00 до 17:00.

Рыбновский район:

- деревня Перекаль, село Истобники, село Ходынино, село Городище — с 09:30 до 17:00.

Рязанский район:

- село Агро-Пустынь, село Вышгород, село Льгово — с 10:00 до 17:00.

Касимовский район:

- село Перво, деревня Кочемары — с 10:00 до 17:00.

Шиловский район:

- село Нармушадь — с 10:00 до 16:00.

Сараевский район:

- село Новобокино, село Троицкое — с 10:00 до 17:00;

- село Бычки — с 10:00 до 16:00.

Кроме того, в понедельник, 29 ноября, электричество отключат и на семи улицах Рязани (читать подробнее).

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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