В восьми районах Рязанской области 29 ноября отключат электричество.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
29 ноября 2021 года в восьми (8) районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:
Путятинский район:
- село Песочня, поселок Песочинского крахмального завода, поселок Шефский, поселок Павловка, село Отрада, поселок Черняевка — с 08:00 до 17:00.
Пителинский район:
- село Высокие Поляны — с 09:00 до 16:00.
Кораблинский район:
- село Курбатово — с 09:00 до 17:00.
Рыбновский район:
- деревня Перекаль, село Истобники, село Ходынино, село Городище — с 09:30 до 17:00.
Рязанский район:
- село Агро-Пустынь, село Вышгород, село Льгово — с 10:00 до 17:00.
Касимовский район:
- село Перво, деревня Кочемары — с 10:00 до 17:00.
Шиловский район:
- село Нармушадь — с 10:00 до 16:00.
Сараевский район:
- село Новобокино, село Троицкое — с 10:00 до 17:00;
- село Бычки — с 10:00 до 16:00.
Кроме того, в понедельник, 29 ноября, электричество отключат и на семи улицах Рязани (читать подробнее).
В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.
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