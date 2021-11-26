На семи улицах Рязани 29 ноября отключат электричество

В понедельник, 29 ноября, в Рязани на нескольких улицах отключат электричество, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина отключения – работы на воздушной линии.

29 ноября с 09:30 до 16:00 электричества не будет по следующим адресам:

- 5-й проезд Новой, дома с 1 по 14, д. 16, д. 22;

- 6-й проезд Новой, дома с 1 по 11, дома с 13 по 15, д. 17;

- улица Тургенева, д. 14, д. 16, д. 16а, дома с 18 по 21, дома с 23 по 26, д. 28, д. 30;

- улица Радиозаводская, д. 25, д. 27, д. 29, д. 31;

- улица Белинского, д. 4, д. 6, д. 8, д. 10, д. 12, д. 14;

- улица Боголюбова, д. 78 строение 2, д. 80 стр. 2;

- проезд Белинского, дома с 3 по 13, д. 15.

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