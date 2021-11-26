Похитили, избили и бросили: в Рязанской области насмерть замерз мужчина

В Рязанской области возбудили уголовные дела по фактам похищения человека, избиения и покушения на убийство, сообщает СУ СК России по Рязанской области.
По предварительным данным, в ночь на 16 ноября несколько человек, среди которых 33-летний уроженец Красноярского края, 29-летний уроженец Омской области и 35-летняя жительница Сасова похитили своего приятеля, а потом сильно избили.
После этого они оставили мужчину, который не подавал признаков жизни, на улице, и скрылись. Через некоторое время он скончался от переохлаждения.
Ранее в Кораблинском районе мужчина резал бывшую жену из-за того, что она не хотела вновь с ним жить. К счастью, мимо проходил местный кочегар (читать подробнее).
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