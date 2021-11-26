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Общество26 ноября 2021 10:05

Африканская чума свиней попала на Пятую базу в Рязани в колбасе

Продукцию привезли в регион из республики Чувашия. В ближайшее время ее уничтожат
Источник:kp.ru
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Стало известно, как африканская чума свиней попала на Пятую базу в Рязани. Все дело в колбасе из Чувашии. Об этом сообщило управление Россельхознадзора.

Ранее в ведомство поступила информация о выявлении в колбасных изделиях ДНК вируса АЧС. Производитель колбасы - ООО «Мясоперерабатывающее предприятие «Приволжские колбасы» из города Новочебоксарск, республики Чувашия.

В ближайшее время всю партию уничтожат.

25 ноября сообщалось, что появился проект постановления губернатора Николая Любимова о введении карантина по заболеванию африканской чумы свиней на территории Пятой базы (читать подробнее).

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