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Общество25 ноября 2021 12:41

На Пятой базе в Рязани введут карантин из-за чумы свиней

Ограничения продлятся десять дней
Источник:kp.ru
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Появился проект постановления губернатора Николая Любимова о введении карантина по заболеванию африканской чумы свиней на территории Пятой базы.

Как только глава Рязанского региона подпишет постановление, ограничение введут на холодильную камеру №2 сборно-разборного здания. Расположена она в 13,5 метрах от юго-восточного угла здания по адресу: проезд Шабулина, 18а.

Срок запланированных ограничений составит десять суток.

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