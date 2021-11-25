Президент Путин поблагодарил простого рязанского водителя за добросовестную работу

Президент Владимир Путин объявил благодарность рязанскому водителю грузовика Александру Шарикову. Фото: министерство сельского хозяйства Рязанской области.

Президент России Владимир Путин объявил благодарность водителю ООО «Авангард» Рязанского района Александру Николаевичу Шарикову.

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу», - говорится в распоряжении главы государства от 15 ноября 2021 года.

По информации регионального минсельхоза, Александр Шариков является почетным работником агропромышленного комплекса России, а водителем грузовика на сельхозпредприятии работает более 30 лет – перевозит зерно и корма.

Водитель не один десяток лет входит в число лидеров ежегодного соревнования по достижению наивысших показателей в работе агропромышленного комплекса Рязанской области.

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