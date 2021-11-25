По требованию прокуратуры в центре Скопина обнесли забором историческое здание школы.

Вдоль здания школы №1 в центре Скопина (улицы Пролетарская и Советская) установили заборы. Сделали это после обращения прокуратуры в суд с иском к мэрии города. Надзорный орган посчитал, что на данном участке не исполняются законы в сфере безопасности дорожного движения – нет удерживающего ограждения. Говоря проще, забора.

Надзорный орган посчитал, что у объекта культурного наследия небезопасно дорожное движение.

Суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме, а потом чиновники исполнили решение суда.

Средняя школа №1 Скопина - старейшее учебное заведение города. Построили ее в 1876 году стараниями местной интеллигенции во главе с художником Петром Боклевским. Историческое здание является визитной карточкой города.

Озаборивание Рязани и райцентров региона продолжается.

Фото предоставлены прокуратурой Рязанской области.

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