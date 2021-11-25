Автомобиль рязанского СК попал в жесткое ДТП – пострадали несколько человек

В ДТП с участием микроавтобуса Следственного комитета пострадали три человека – водитель Citroen и два человека в Ford (машина СК). По данным Y62, в автомобиле Следственного комитета пострадали 37-летний мужчина и 25-летняя девушка. У мужчины диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, у девушки - ушибы мозга шейного отдела позвоночника.

Что касается водителя Citroen, то его с сотрясением головного мозга отправили в больницу.

ДТП произошло вечером 24 ноября на перекрестке улиц Бирюзова и Молодцова (читать подробнее).

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