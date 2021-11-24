На перекрестке в Канищеве столкнулись Ford Transit и фургон Citroen

24 ноября примерно в 18.50 на перекрестке улиц Бирюзова и Молодцова в микрорайоне Канищево столкнулись Ford Transit и грузовой фургон Citroen. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

По предварительным данным, специальный автомобиль с цветографической раскраской Ford, двигался с включенными проблесковыми маячками.

«В результате столкновения пострадали два человека, ехавших в Ford, а также водитель Citroen. На месте работают сотрудники ДПС, все обстоятельства аварии выясняются», - сообщили в полиции.