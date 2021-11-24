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Происшествия24 ноября 2021 17:45

На перекрестке в Канищеве столкнулись Ford Transit и фургон Citroen

В результате аварии пострадали три человека
Источник:kp.ru
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24 ноября примерно в 18.50 на перекрестке улиц Бирюзова и Молодцова в микрорайоне Канищево столкнулись Ford Transit и грузовой фургон Citroen. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

По предварительным данным, специальный автомобиль с цветографической раскраской Ford, двигался с включенными проблесковыми маячками.

«В результате столкновения пострадали два человека, ехавших в Ford, а также водитель Citroen. На месте работают сотрудники ДПС, все обстоятельства аварии выясняются», - сообщили в полиции.