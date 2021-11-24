Ушел из жизни ветеран рязанской пожарной охраны Николай Журавлев

Николай Анатольевич Журавлев (1957-2021). Читайте на WWW.RYAZAN.KP.RU: https://www.ryazan.kp.ru/online/news/4529033/

Во вторник, 23 ноября, ушел из жизни ветеран пожарной охраны Николай Анатольевич Журавлев. Главное управление МЧС по Рязанской области скорбит по поводу кончины своего коллеги.

Николай Анатольевич родился 19 февраля 1957 года в селе Юшта Шиловского района Рязанской области. С 1982 по 2009 годы работал в Государственной противопожарной службе. Прошел путь от рядового до полковника внутренней службы. Был заместителем начальника регионального МЧС.

На должности начальника Управления кадровой воспитательной работы и психологического обеспечения знакомился и помогал сотням молодых сотрудников ведомства. Всегда был доброжелательным и отзывчивым.

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