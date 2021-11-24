Исследования рязанских ученых помогут разработать эффективные препараты для лечения рака

Исследования рязанских ученых помогут разработать более эффективные препараты для лечения онкологических заболеваний. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рязани завершились исследования механизма влияния свободных радикалов на выработку в раковых клетках белка-транспортера Р-гликопротеина. Об этом сообщает министерство здравоохранения Рязанской области. По словам профессора кафедры фармакологии РязГМУ Алексея Щулькина, это позволит в будущем разработать препараты, повышающие эффективность лечения от онкологических заболеваний.

— Если в опухолевой клетке простимулировать образование небольшого количества свободных радикалов, то это запустит процесс, в результате которого увеличится синтез белка-транспортера P-гликопротеина, — рассказывает руководитель исследований. — Белок начнет выбрасывать из клетки ряд веществ, в том числе и лекарственные препараты.

Как отметил Алексей Щулькин, в настоящее время снижение чувствительности раковых клеток к лекарствам - одна из главных проблем при лечении онкологических заболеваний. Тестировали механизм влияния свободных радикалов на выработку белка-транспортера на раковых клетках кишечника, у которых показатель устойчивости к химиотерапии может достигать 50%.

Следующая задача ученых – протестировать субстанции, которые смогут заблокировать механизм повышения образования белка в опухолях.

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