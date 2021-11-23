В центре Рязани возле рюмочной убили женщину

Днем 23 ноября на перекрестке в центре Рязани зверски убили женщину. Об этом сообщается в социальных сетях.

По предварительным данным, конфликт произошел в районе улице Затинной недалеко от рюмочной.

В настоящее время Московским МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по статье УК РФ («Убийство»). Следователи назначили необходимые экспертизы, проводят необходимые действия, чтобы собрать и закрепить доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

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