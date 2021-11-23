Дело о пропаже Елены Логуновой могут раскрыть в ближайшие месяцы

Елена Логунова исчезла 25 июля.

Точку в загадке исчезновения рязанки Елены Логуновой могут поставить в ближайшие месяцы. Об этом «КП-Рязань» рассказал адвокат матери исчезнувшей рязанки.

- По тому, как сейчас идет следствие, я могу предположить, что точку в этом деле поставят в течение двух месяцев. Сейчас продолжаются следственные действия и ожидаются данные ряда экспертиз, - поделился Максим Калинов.

Адвокат по-прежнему убежден, что к исчезновению женщины причастен Александр Логунов или его семья. Он также сообщил, что 24 ноября назначена очередная очная ставка по уголовному делу о пропаже Елены. На нее следователь вызывает бабушку и дедушку Александра.