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Происшествия23 ноября 2021 14:23

Дело о пропаже Елены Логуновой могут раскрыть в ближайшие месяцы

Адвокат матери исчезнувшей рязанки по-прежнему убежден, что к исчезновению женщины причастна семья ее мужа
Источник:kp.ru
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Елена Логунова исчезла 25 июля.

Елена Логунова исчезла 25 июля.

Точку в загадке исчезновения рязанки Елены Логуновой могут поставить в ближайшие месяцы. Об этом «КП-Рязань» рассказал адвокат матери исчезнувшей рязанки.

- По тому, как сейчас идет следствие, я могу предположить, что точку в этом деле поставят в течение двух месяцев. Сейчас продолжаются следственные действия и ожидаются данные ряда экспертиз, - поделился Максим Калинов.

Адвокат по-прежнему убежден, что к исчезновению женщины причастен Александр Логунов или его семья. Он также сообщил, что 24 ноября назначена очередная очная ставка по уголовному делу о пропаже Елены. На нее следователь вызывает бабушку и дедушку Александра.