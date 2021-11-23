На 24 ноября назначена очная ставка по делу о пропаже Елены Логуновой

Елена Логунова пропала 25 июля.

Адвокат, представляющий интересы матери исчезнувшей Елены Логуновой сообщил, что на 24 ноября назначена очередная очная ставка по уголовному делу, возбужденному после пропажи рязанки.

- Завтра на очную ставку следователь вызывает бабушку и дедушку мужа Елены, - рассказал «КП-Рязань» Максим Калинов. - Также есть основания предполагать, что в ближайшие дни Александра Логунова допросят в качестве подозреваемого, а не свидетеля, как это было раньше.

Адвокат также добавил, что о ходе расследования его подзащитную информируют лишь в общих чертах. Тем не менее, по его оценкам, расследование пропажи Елены должно завершиться в ближайшие два месяца.

Елена Логунова 25 июля около 15 часов вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»). О поисках Елены рассказали в нескольких федеральных ток-шоу, вышедших в эфир на «Первом» канале и «России 1». В одном из них сообщили, что в доме, где пропала рязанка Елена Логунова, была найдена мансарда, принадлежащая бабушке и дедушке мужа.