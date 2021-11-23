Руководителя Касимовского МСО Александра Федина отправили под домашний арест. Его подозревают в мошенничестве.

23 ноября в Советском районном суде Рязани рассмотрели ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении руководителя Касимовского МСО СУ СК России по Рязанской области Александра Федина. Высокопоставленного сотрудника ведомства подозревают в мошенничестве с использованием служебного положения.

Согласно постановлению суда, Федин проведет под домашним арестом до 21 января 2022 года включительно.

Отметим, что постановление в законную силу не вступило.

Ранее сообщалось, что Александра Федина подозревают в получении взятки. Размер мзды якобы составил 160 тысяч рублей (читать подробнее).

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