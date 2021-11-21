В Рязанской области сообщили о задержании руководителя касимовского СК

Руководитель Касимовского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Рязанской области Александр Федин оказался в центре коррупционного скандала. О его «задержании с поличным» в ночь на 21 ноября сообщил анонимный Telegram-канал «Усы Куракиной».

«Сегодня ночью с поличным при передаче 160 тыс. рублей взятки был задержан руководитель касимовского следственного комитета», - сообщает автор, получивший «слив» от силовиков.

Официально в региональном управлении ФСБ по своему обыкновению подтвердить или опровергнуть данную информацию не смогли.

Межрайонный отдел, о котором идет речь, помимо Касимовского района обслуживает Клепиковский и Пителинский.