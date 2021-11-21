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Происшествия21 ноября 2021 9:39

В Рязанской области сообщили о задержании руководителя касимовского СК

По данным анонимного Telegram-канала, Александра Федина подозревают во взяточничестве
Источник:kp.ru
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Руководитель Касимовского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Рязанской области Александр Федин оказался в центре коррупционного скандала. О его «задержании с поличным» в ночь на 21 ноября сообщил анонимный Telegram-канал «Усы Куракиной».

«Сегодня ночью с поличным при передаче 160 тыс. рублей взятки был задержан руководитель касимовского следственного комитета», - сообщает автор, получивший «слив» от силовиков.

Официально в региональном управлении ФСБ по своему обыкновению подтвердить или опровергнуть данную информацию не смогли.

Межрайонный отдел, о котором идет речь, помимо Касимовского района обслуживает Клепиковский и Пителинский.