Мужа Елены Логуновой могут допросить в качестве подозреваемого

Мужа пропавшей Елены Логуновой могут допросить в качестве подозреваемого. Об этом «КП-Рязань» рассказал адвокат, представляющий интересы матери исчезнувшей рязанки.

- Есть основания предполагать, что в ближайшие дни Александра Логунова допросят в качестве подозреваемого, а не свидетеля, как это было раньше, - сообщил Максим Калинов.

Адвокат также добавил, что на 24 ноября назначена очередная очная ставка по уголовному делу о пропаже Елены. На нее следователь вызывает бабушку и дедушку Александра.

Елена Логунова 25 июля около 15 часов вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).