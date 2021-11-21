Рязанский митрополит усомнился в возможности коллективного иммунитета

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк «Если человек думает, что вот все вакцинируются, будет достигнут так называемый коллективный иммунитет и, соответственно, люди вернутся к жизни без ограничений – это все иллюзия». Фото: Рязанская епархия РПЦ

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк отпустил очередную реплику относительно вакцинации от коронавирусной инфекции. В эфире епархиального радио он ответил на вопрос об «агрессии и злости в отношении непривитых».

«Конечно, это и зло, и грех одновременно. Ведь это говорит о том, что человек раздражается. Есть люди, которые считают, что если человек привьется, то все мы будем жить нормальной жизнью. Реальная жизнь показывает, что все это иллюзия», - считает служитель церкви.

В качестве довода архиерей выбрал пример «известного человека, который жил в Рязани». Имени, конечно, он называть не стал. По словам священника, этот человек ревакцинировался, а через месяц заболел, попал в больницу с 50%-ным поражением [легких].

«И так у многих. К сожалению, господь дал всем нам это испытание и нужно с терпением нести это состояние. А если человек думает, что вот все вакцинируются, будет достигнут так называемый коллективный иммунитет и, соответственно, люди вернутся к жизни без ограничений – это все иллюзия», - заявил с обывательской точки зрения Марк и посоветовать «посмотреть на опыт зарубежных стран».

КСТАТИ

Стоит отметить, что о 100%-ной эффективности какой бы то ни было вакцины не говорят даже фармакологические компании. Суть прививок, как и суть коллективного иммунитета, в возможности которого позволил себе усомниться священнослужитель, изложила Всемирная организация здравоохранения:

- Патогену сложно циркулировать в общине, многие члены которой вакцинированы, поскольку большинство людей в общине невосприимчивы к нему. Поэтому, чем больше людей вакцинировано, тем меньше вероятность того, что люди, которые не могут быть защищены вакцинами, подвергнутся воздействию вредных патогенов. Это называется коллективным иммунитетом.

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