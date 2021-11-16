Рязанский депутат Госдумы Хубезов ответил противникам вакцинации и QR-кодов.

Депутат Госдумы от Рязанской области Дмитрий Хубезов в своем Instagram опубликовал видеообращение к подписчикам. Запись он вел в реанимации красной зоны одного из ковид-госпиталей - за стеклом между палатой и комнатой, откуда наблюдают за пациентами.

“Я сейчас в красной зоне, за стеклом - реанимация. Там сейчас находятся восемь человек. За сутки умерло двое и все они не вакцинированы. Когда я спрашиваю у тех, кто может говорить, многие плачут, что вовремя не вакцинировались. Со слезами на глазах многие девочки выходят, которые на заднем плане сейчас, - медсестрички, санитарочки. Потому что они не всегда могут пациентам помочь,” - рассказал Хубезов в начале видео.

Депутат пояснил, что высказаться его побудил “шквал комментариев” о вносимых в федеральное законодательство коронавирусных ограничениях, в том числе QR-кодах.

“Какие чувства я сейчас испытываю насчет этих обращений? Они двойственны. Гнев и разочарование. Гнев от мерзости, которую пишут, что это сегрегация, фашизм, Нюрнберг и так далее. В чем здесь фашизм? Чтобы спасти жизни этих людей?”, - спросил Хубезов, указав на палату.

Затем бывший главврач рязанской ОКБ заявил, что вакцинироваться нужно, что введение QR-кодов - правильное решение и что свою позицию он не изменит.

“Отсутствие вакцинации у тех, кто сюда попадает, это неблагоприятный фактор течения болезни”, - отметил Хубезов как врач.

Самые популярные ответные комментарии - о людях, которые якобы сделали прививку, но умерли от коронавирусной инфекции через непродолжительное время, когда она должна была действовать.