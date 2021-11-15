Рязанский депутат Госдумы Хубезов прокомментировал законопроекты о QR-кодах

Депутат Госдумы от Рязанской области Дмитрий Хубезов прокомментировал законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Прямой эфир программы «Cоловьев LIVE» с его участием состоялся в воскресенье, 14 ноября.

Политик рассказал, что цель введения QR-кодов - побудить людей вакцинироваться и разорвать цепочку заражений.

«Ситуация очень серьезная. Сейчас государство обязано защитить своих людей, поэтому здесь двух мнений быть не может. Самый эффективный способ защиты — вакцинация», — заявил Хубезов.

Речь идет о поправках в ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». QR-коды, согласно им, могут вводить для посещения мест проведения массовых мероприятий, культурных учреждений, объектов общественного питания и розничной торговли, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. При этом решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, по-прежнему будут принимать региональные власти. Внутрирегиональных перевозок, по словам Хубезова, ограничения не коснутся - только междугородних и международных.

«Я бы толковал эти законопроекты не как запрещающие, а как разрешительные. С такой обстановкой выбор только либо снова все закрывать, либо разрешать, но максимально безопасно», - добавил Хубезов.

Напомним, ранее губернатор Рязанской области Николай Любимов подписал распоряжение о продлении коронавирусных ограничений в регионе «до соответствующего распоряжения». В регионе QR-код необходим для посещения учреждений культуры, спорта, общественного питания, саун и бань, салонов красоты и парикмахерских, торговых и торгово-развлекательных центров, аквапарков.