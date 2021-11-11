Губернатор Николай Любимов продлил в Рязанской области QR-ограничения

Вечером 11 ноября губернатор Рязанской области Николай Любимов внес изменение в распоряжение 70-рг об усилении мер, направленных на снижение темпов распространения коронавирусной инфекции.

QR-код потребуется теперь не только для входа в учреждения культуры, спорта, общественного питания, бани, сауны, салоны красоты, торговые и торгово-развлекательные центры, но также в парикмахерские и аквапарки. Распоряжение по QR-кодам будет действовать до особого распоряжения главы региона.

Вместе с тем, возобновят работу учреждение дополнительного образования, в ТРЦ смогут открыться предприятия общественного питания. Время работы для них меняться не будет.

До 6 декабря этого года продляется самоизоляция для граждан старше 60 лет.

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