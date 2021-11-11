QR-кнутом рязанцев разогнали из торговых центров и кафе. Что дальше?

Заведения общественного питания, как и другие места с QR-кодами, потеряли львиную долю выручки. На фото - опустевший зал одного из заведений в центре Рязани.

С 30 октября даже в то время, когда обычно наблюдается самый большой трафик, торговые центры и различные заведения стали непривычно пусты. Конечно, дело в QR-кодах (либо заверенных должным образом справках), которые теперь используются для посещения многих мест. Так, показав еще и паспорт, человек подтверждает, что либо вакцинирован от COVID-19, либо переболел не ранее чем полгода назад.

Помимо ТЦ и общепита в новом режиме по распоряжению губернатора №70-рг с ноябрьскими изменениями теперь должны работать учреждения культуры, спортивные арены, фитнес-центры, бассейны, сауны и другие организации (см. «Подробно»). Разберемся, как реализуются ковид-ограничения, в чем их главная проблема, и какими последствиями они оборачиваются уже сейчас.

Люди у входа в ТРЦ "Виктория Плаза" готовятся продемонстрировать QR-код.

ПОСЕТИТЕЛЕЙ МЕНЬШЕ В РАЗЫ

Необходимость ограничений как таковых в нынешней ситуации с коронавирусной инфекцией мало кто будет оспаривать. А вот насколько они в каждом случае справедливы, разумны и действенны – вопрос, мягко говоря, дискуссионный.

На одну из очевидных промашек властей в Рязанской области указал пример ТЦ «Полетаевский». По своей сути это в большей степени крытый рынок, нежели ТЦ, но здесь наравне с «Премьером», «Викторией плаза» и другими действует режим QR-кодов.

В итоге десятки индивидуальных предпринимателей остались без покупателей, а хуже всего пришлось тем, кто торгует продовольствием.

– Нам даже не дали подготовиться к этим ограничениям, а просто поставили перед фактом! – возмущается в разговоре с «КП-Рязань» один из продавцов. – Поймите, продукция скоропортящаяся: свежее мясо, молочка, рыба… Мы завезли товар в обычном объеме, но теперь не можем его продать.

В продовольственных залах "Полетаевского" пространства больше, чем в магазинах торговых сетей у дома. Есть возможность организовать отдельные входы. Попросив помощи у губернатора, предприниматели лишь привлекли внимание правоохранительных органов.

В итоге кто-то делает скидки, кто-то спасает продукты заморозкой (в продажу они уже не пойдут) – каждый старается минимизировать потери. Но урон велик и неизбежен. Продажи и выручка, по словам самих предпринимателей, упали на 80%. От администрации «Полетаевского» нам стало известно, что количество посетителей за сутки стало в три-четыре раза меньше обычного! Соразмерно арендную плату, конечно, никто не снизит, но руководство, надо отдать должное, идет на уступки.

– Уже несколько арендаторов порывались написать заявление о расторжении договора. Нам пока удается их переубедить снижением арендной платы по мере возможности. Сначала на 10%, но с продлением ограничений рассматриваем увеличение скидки, – рассказал нам источник в администрации ТЦ.

А что же власти? Пока вместо ответов от правительства и губернатора арендаторы получили только вопросы от правоохранительных органов (см. "Кстати").

Уже после подготовки материала целый ряд крупнейших ТЦ Рязани в письме губернатору заявил о снижении числа посетителей вплоть до 90% и попросил Николая Любимова о встрече, чтобы обсудить ограничения и возможные меры поддержки (подробнее).

Так теперь выглядит, пожалуй, самый людный рязанский торговый центр "Премьер" днем воскресенья. Некоторые магазины в таких условиях устроили скидки.

РЫНОЧНАЯ СЕГРЕГАЦИЯ

«Полетаевцы», которые не знают, на что теперь жить и чем платить по кредитам, первыми публично обратились к губернатору через соцсети. Но они лишь одни из многих, кого поставили перед угрозой разорения – представители малого бизнеса, не имеющие большого запаса прочности.

– Мы не понимаем, почему к нам нельзя без QR-кода в продуктовые залы. У нас их несколько, с большими площадями, отдельными входами. Почему в магазины крупных торговых сетей вход свободный, а у нас – нет? Где же логика? – задаются вопросом предприниматели.

Против такой рыночной сегрегации выступил и бизнес-омбудсмен Михаил Пронин. Он направил в областное правительство письмо с предложением организовать, где это возможно, отдельные входы в залы ТЦ, где реализуются продовольственные товары, без QR-кодов. Также он призвал разрешить работу кафе, баров, ресторанов в торговых центрах с учетом санитарных требований, потому что им, в отличие от заведений вне ТЦ, запретили обслуживать клиентов кроме как на вынос. Пронин резонно заметил, что контроль на входе и так препятствует скоплению людей – соответственно, для разных условий нет причин.

– Хочу отметить, что это нормальный процесс. Невозможно все предусмотреть в одном распоряжении, и наша задача – грамотно скорректировать правила, чтобы и предприниматели не несли больших убытков, и санитарно-эпидемиологические требования были соблюдены. В оперативной группе работают компетентные люди. Рассчитываю, что они прислушаются к нашим предложениям, – сказал корреспонденту «КП» Михаил Пронин.

ОГРАНИЧЕНИЯ ВНЕ ЛОГИКИ

Однако оперативная группа – главный в регионе по COVID-19 межведомственный орган – пока не прислушалась. Все вносимые в нормативные акты изменения только усиливают или продлевают ограничения, но не исправляют имеющихся странностей. На таком спорном моменте сделали упор предприниматели из сферы общественного питания и сферы услуг, когда публично обратились к губернатору.

– Если нами используются QR-коды, то, соответственно, зоны, куда граждане попадают с QR-кодами, считаются бесковидными. Тогда зачем вводить дополнительные ограничения – по времени и посадочным местам? – прозвучал на видео логичный вопрос властям.

Барам, кафе и ресторанам в Рязанской области пока разрешается работать до 23:00, но губернатор Николай Любимов обмолвился министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко, что это время сократится до 21:00. Притом власти так и не объяснили ни общественности, ни конкретно бизнесу, чем это ограничение помогает в борьбе с коронавирусом. Ведь «сжатие» графиков уже приносило обратный эффект. Весной 2020 года в Рязани пытались сократить время работы общественного транспорта, что привело к еще большей давке в тесных маршрутках и автобусах. Чиновники не понимали, что, уменьшая количество рейсов, они не уменьшат потребность людей в поездках.

К тому же QR-коды и так опустошили заведения. Там, где вечером пятницы раньше не было свободных мест, теперь ютилась пара-тройка небольших компаний. Единицы посетителей в выходные в ресторанах, куда обычно обедать или ужинать приходят десятки людей. Стоило ли надеяться, что в других попавших под ограничения сферах ситуация могла сложиться иначе?

– Я думаю, что всем сейчас тяжело. Снижение выручки за прошедшие дни (разговор состоялся 5 ноября – Ред.) мы оцениваем примерно в 50%, но нужно учитывать, что в праздники у нас немало гостей из Москвы. И нам еще помогает узнаваемость, ведь мы длительное время на рынке и заработали себе имя, а у многих коллег, я знаю, дела обстоят хуже – минус около 70%, – поделилась с «КП»-Рязань» хозяйка ресторана и сети кондитерских «Римские каникулы» Лариса Челышева. – Что касается наших кондитерских в торговых центрах, они начали работать по ОКВЭД как продуктовые магазины, но из-за снижения потока покупателей, например, в «Премьере», выручка упала в 3-3,5 раза.

Тем временем Роспотребнадзор с исполнительной властью и правоохранительными органами проводят повсеместные рейды, проверяя соблюдение ковид-ограничений. С нарушителями не церемонятся – часто возбуждают административные дела, штрафуют или даже добиваются через суд приостановки деятельности. За выходные и наши корреспонденты побывали во многих местах, где должны требовать QR-код – прежде всего, в торговых центрах. Вынуждены признать, что в большинстве из них QR-код либо сканировали без проверки паспорта, либо не сканировали вовсе.

Цифры и факты, к сожалению, заставляют сделать вывод, что власти не удосужились подготовить бизнес и население к вводимым ограничениям, провалили прививочную кампанию как таковую, а теперь кнутом пытаются наверстать упущенное. Очереди у пунктов вакцинации действительно выстроились, но никакой положительной динамики по-прежнему не наблюдается. Напротив, заболеваемость находится на максимальном уровне, а смертей регистрируют столько, что до сих пор «аккуратно» объявляют августовские. Доказывает ли свою эффективность путь авторитарных по духу решений-штампов и карательная политика? Вопрос риторический.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Как стало известно «КП-Рязань», арендаторов ТЦ «Полетаевский» после видеообращения в адрес губернатора Николая Любимова начали опрашивать полицейские. За аналогичную попытку привлечь внимание вызовы в полицию получили и рестораторы, о которых говорилось выше. Допустить, что люди сплотились, попав в тяжелейшую ситуацию, правоохранительным органам сложно - они пытаются найти некого «организатора». И это пока все внимание со стороны властей, какое люди получили, просто попросив о помощи и призвав к диалогу.

ПОДРОБНО

Список мест с доступом по QR-кодам на 8 ноября 2021 года:

Культура: кинотеатры, театры, цирк, музеи, библиотеки, концертные залы.

Спорт: фитнес-центры, плавательные бассейны, арены для хоккея с шайбой, футбольные стадионы, стадионы для занятий легкой атлетикой.

Общественное питание: рестораны и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетерии, рестораны быстрого питания и самообслуживания, бары и иные предприятия.

Сфера услуг: бани, сауны, салоны красоты.

Торговля: торговые, торгово-развлекательные центры (комплексы).

ПОДРОБНО

Список мест с доступом по QR-кодам на 8 ноября 2021 года:

Культура: кинотеатры, театры, цирк, музеи, библиотеки, концертные залы.

Спорт: фитнес-центры, плавательные бассейны, арены для хоккея с шайбой, футбольные стадионы, стадионы для занятий легкой атлетикой.

Общественное питание: рестораны и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетерии, рестораны быстрого питания и самообслуживания, бары и иные предприятия.

Сфера услуг: бани, сауны, салоны красоты.

Торговля: торговые, торгово-развлекательные центры (комплексы).