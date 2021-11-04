Коллектив ТЦ «Полетаевский» записал эмоциональное видеообращение губернатору

Коллектив ТЦ «Полетаевский» записал видеообращение, адресованное губернатору Рязанской области, после введения допуска по QR-кодам.

Коллектив ТЦ «Полетаевский» записал видеообращение, адресованное губернатору Рязанской области. Предприниматели, попав в сложную ситуацию, просят главу региона о помощи.

«Мы оказались в крайне затруднительном положении. После распоряжения, которое ограничивает доступ покупателей без QR-кода в наш торговый центр, резко снизилась покупательская проходимость. Продажи и выручка упали на 80%. Пропадают продукты с ограниченными сроками реализации», - говорят арендаторы.

Предприниматели отметили, что они закупали скоропортящийся товар, не зная об ограничениях до их введения, а теперь терпят «колоссальные материальные убытки». Из-за рухнувшего оборота страдают продавцы. Теперь люди не знают, на что жить, чем платить по кредитам.

«Мы не понимаем, почему к нам нельзя без QR-кода в продуктовые залы. У нас их несколько, с большими площадями, отдельными входами. Почему в магазинах крупных торговых сетей вход свободный, а у нас – нет? Где же логика?», - задаются вопросом «полетаевцы».

Напомним, ранее разрешить доступ без QR-кода при организации отдельного входа к продовольственным торговым точкам в ТЦ правительству предложил бизнес-омбудсмен Михаил Пронин. 3 ноября вышло новое распоряжение губернатора о коронавирусных ограничениях, где власти пока это не учли.