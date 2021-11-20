В ТЦ «Лань» и на «Полетаевском» рынке не проверяют QR-коды

20 ноября в Рязани прошли рейды по соблюдению противоэпидемических мер на предприятиях торговли и сферы услуг. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Отмечается, что проверки проводили сотрудники управления Роспотребнадзора по Рязанской области.

«Специалистами управления обследован ТЦ «Лань», где установлено отсутствие проверок QR-кодов при входе посетителей», - рассказали в ведомстве.

Также там сообщили о выявленном повторном нарушении на «Полетаевском» рынке.

В ведомстве сообщили, что по результатам проверки составлены протоколы об административных правонарушениях. Рейды продолжатся.

Напомним, что работники «Полетаевского» уже обращались к главе региона Николаю Любимову с просьбой отменить нелогичные меры, а также признать, что предприятие является рынком, а не торговым центром.

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