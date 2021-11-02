«Ваше решение нелогично»: работники ТЦ «Полетаевский» написали письмо губернатору

Работники ТЦ «Полетаевский» написали открытое письмо губернатору Рязанской области Николаю Любимову. Предприниматели и торговцы недовольны введением QR-кодов, которые ограничивают доступ посетителей.

«Мы закупили товар, так как не знали, что вы примете решение [о введении QR-кодов] без предварительного уведомления и публичного обсуждения. Сейчас мы терпим колоссальные материальные убытки. Не понимаем, почему к нам нельзя без QR-кода в продуктовые залы? У нас их [залов] несколько, с большими площадями, отдельными входами, где покупатели беспрепятственно, соблюдая дистанцию и другие рекомендации по предупреждению распространения COVID-19, могут приобрести необходимые продукты питания».

Работники считают, что покупать продукты первой необходимости в магазинах с большими площадями гораздо безопаснее, чем в мелких, где «вероятность распространения инфекции в разы больше».

Кроме того, предпринимателям непонятно, почему сетевые супермаркеты типа «Пятерочка», «Магнит» и «Дикси» продолжают работать со свободным входом, а они [работники рынка в «Полетаевском»] – нет.

«Принятое вами [губернатором] решение нам видится нелогичным. В чем заключается борьба с COVID-19, в рамках выпущенного вами распоряжения? Убедительно просим вас установить свободный вход в продуктовые залы для людей. У ТЦ «Полетаевский» есть возможность сделать для посетителей отдельный вход», - говорится в письме, которое подписали более сотни человек.

Ранее сообщалось, что арендаторы рязанского рынка в ТЦ «Полетаевский» из-за коронавирусных ограничений теряют до 80% выручки (читать подробнее).

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