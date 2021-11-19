На дороге Кадом – Сасово опрокинулся грузовик с бревнами

Фото с места ДТП. Фото: издательство "Пресса".

В четверг, 18 ноября, около полудня серьезное ДТП произошло на автодороге Сасово – Кадом неподалеку от села Восход. Опрокинулся грузовик MAN с полуприцепом, перевозивший бревна. Стройматериал раскидало по всей проезжей части.

Инспектор ОГИБДД МО МВД «Сасовский» Елена Левина прокомментировала автоаварию издательству «Пресса»:

- Водитель грузового автомобиля – житель города Шатура (Московская область), не справился с управлением. В результате аварии грузовик лег на бок. Водитель получил легкие травмы. После оказания медицинской помощи его отпустили домой.

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