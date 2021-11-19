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Происшествия19 ноября 2021 6:23

ДТП затруднило движение на Северной окружной в Рязани

Авария с грузовым автомобилем ГАЗ случилась около 2-го Борковского карьера
Источник:kp.ru
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На Северной окружной дороге в Рязани утром 19 ноября случилось ДТП с участием грузового автомобиля ГАЗ.

На Северной окружной дороге в Рязани утром 19 ноября случилось ДТП с участием грузового автомобиля ГАЗ.

На Северной окружной дороге в Рязани утром 19 ноября случилось ДТП с участием грузового автомобиля ГАЗ. Оно вызвало затруднения движения в сторону микрорайона Канищево, сообщают пользователи социальных сетей.

Фотографии с места событий появилось в группе «АвтоБлог Рязань», на них - грузовой автомобиль, по какой-то причине оставшийся без передних колес и повернутый навстречу движению. Очевидцы уточняют, что инцидент произошел вблизи пешеходного перехода рядом со 2-м Борковским карьером.

Подробности уточняются.