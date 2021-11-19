Из-за ухудшения погоды в Рязанской области ГИБДД обратилась к водителям

Госавтоинспекция Рязанской области обратилась к автомобилистам в связи с ухудшением «в ближайшее время» погодных условий. Это снегопад, метель, снежные заносы, ухудшение видимости и порывистый ветер.

«Следует избегать резких маневров и перестроений, соблюдать интервал и дистанцию между транспортными средствами, не превышать скорость», - призывает водителей ГИБДД вместе с пресс-службой УМВД.

Автоинспекторы также напомнили, что передвигаться на машине в любое время следует с включенными фарами, а в непогоду использовать противотуманные фары. При ограниченной видимости стоит максимально снизить скорость, включить аварийку.

Отдельный совет касается перепадов атмосферного давления (оно понизится до аномальных значений). При недомогании водителям настоятельно рекомендуют пользоваться общественным транспортом, а если плохо стало в пути – прервать поездку.