Экстремально низкое давление и возможные снежные заряды ждут рязанцев 20 ноября

20 ноября в Рязанской области, как и в других регионах Центральной России, ожидается экстремально низкое давление, ветер и обильные осадки. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

20 ноября в Рязанской области, как и в других регионах Центральной России, ожидается экстремально низкое давление и обильные осадки. Как рассказала «КП-Рязань» начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Рязанского ЦГМС Дарья Ромашкина, характер погоды изменится на циклонический с 19 ноября.

- Атмосферное давление будет стремительно падать. Под влиянием скандинавского циклона ожидаются осадки смешанного типа. Временами порывистый ветер, гололедные явления, - рассказала Дарья Ромашкина.

При этом станет теплее. На юго-западной периферии циклона в Рязанской области будет облачная погода, в пятницу пока еще с небольшими осадками. В ночные часы -6…-1 градус, днем -2…+3.

По-настоящему разительно погода должна измениться в субботу при прохождении атмосферных фронтов.

«В субботу, 20 ноября, при прохождении атмосферных фронтов пройдут умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Местами ветер будет усиливаться до 13-18 метров в секунду. Не исключено налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед. На дорогах и тротуарах гололедица», - рассказала собеседница «КП-Рязань».

Предсказать конкретное количество осадков метеорологи пока не берутся, но есть вероятность, что местами они будут сильными. Значит зарядов того же мокрого снега с ухудшением видимости вполне можно ожидать.

Ночная температура воздуха в субботу – около нуля и чуть ниже. Днем 0…+5, что на четыре градуса (то есть весьма значительно) больше климатической нормы. Но что будет действительно аномальным, так это давление:

«В субботу ожидается экстремально низкое атмосферное давление. По предварительному прогнозу оно опустится до 720-725 мм ртутного столба, что достаточно редко наблюдается в нашем регионе. Норма для Рязанской области – это 750 мм. Такие резкие перепады атмосферного давления, прохождение атмосферных фронтов и колебания температуры воздуха могут негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей, поэтому нужно быть повнимательней в эти дни к своему здоровью», - отмечает Дарья Ромашкина.