В Рязанскую область по-прежнему не поступила вакцина «Спутник Лайт»

В Рязанскую область по-прежнему не поступила однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт». Это следует из комментария регионального минздрава, который, впрочем, уходит от прямого ответа на вопрос о ее наличии.

Тема интересна, прежде всего, людям, которые планируют пройти ревакцинацию. «Лайт» рекомендован именно для этой цели.

«В регионе есть в достаточном количестве вакцина ГамКовидВак», - уклончиво отвечают чиновники от медицины.

По их словам, миздрав регулярно подает заявки на поставку вакцин ЭпиВак, КовиВак, Спутник-Лайт, которая во все регионы распределяется из федерального центра. Но, по-видимому, пока тщетно. Заранее обозначить сроки поступления на областном уровне тоже не могут – сами узнают за 1-2 дня.

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