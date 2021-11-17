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Общество17 ноября 2021 13:33

В Рязанской области пройдет родительское онлайн-собрание

Оно будет посвящено вопросам защиты прав несовершеннолетних
Источник:kp.ru

В Рязанской области в одноименной группе в соцсетях пройдет родительское онлайн-собрание. Оно будет посвящено вопросам защиты прав несовершеннолетних и приурочено ко Дню правовой помощи детям (20 ноября).

«Особое внимание уделят детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей, усыновителям, а также детям-инвалидам и их родителям», - сообщили организаторы онлайн-собрания.

Эфир планируется начать 19 ноября в 16:00. Свои вопросы подписчикам предлагают оставлять в комментариях под записью, анонсирующей трансляцию, либо уже во время трансляции.