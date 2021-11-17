В Рязани отменяют еще ряд литерных маршрутов городского транспорта

Администрация Рязани продолжает вычеркивать из реестра отдельные городские маршруты. Часть из них – с литерами, которые позволяют привлекать на один маршрут нескольких перевозчиков, другие – без таковых, но фактически не функционируют. Объединяет эти маршруты тот факт, что они существуют, по сути, только на бумаге.

17 ноября официально опубликованы постановления об отмене ряда маршрутов с 1 декабря 2021 года, 20 и 22 мая 2022 года. Список состоит из 14 пунктов (предыдущий подобный был из четырех).

Вот он:

- № 31 «ул. Новоселов, 60 – пос. Дягилево (ул. Коняева)»;

- № 34 «ул. Новоселов, 60 – Недостоево»;

- № 41а «Большая ул. – МЖК «Кальное» – Забайкальская ул.»;

- № 47а «ул. Новоселов, 60 – ул. Крупской»;

- № 49а «Психбольница – ТехноНИКОЛЬ»;

- № 62б «пос. Мехзавода – ТЦ «Круиз»;

- № 98 «ул. Новоселов, 60 – пос. Семчино»;

- № 98б «ул. Новоселов, 60 – пос. Семчино»;

- № 99а «ТЦ «Зельгрос» – пос. Никуличи (ОЭМЗ института «Гинцветмет»)» (все – с 1 декабря 2021 года);

- № 33б «ул. Новоселов, 60–пос. Южный» (с 20 мая 2022 года);

- № 62а «пос. Мехзавода – Олимпийский городок»;

- № 65аМ2 «Психбольница – ДПР-5»;

- № 68а «пос. Юбилейный – Трудовая ул. (пос. Шлаковый)»;

- № 95а «пос. Юбилейный – МЖК «Кальное» – ТЦ «Круиз» (последние – с 22 мая 2022 года).