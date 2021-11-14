В Рязани отменяют четыре литерных автобусных маршрута

С 5 мая 2022 года в Рязани отменят четыре маршрута регулярных перевозок:

- №33аМ2 (ул. Новоселов, 60 – поселок Южный);

- №47бМ2 (ул. Новоселов, 60 – поселок Дягилево, ул. Коняева);

- №50аМ2 (ул. Княжье поле – поселок Южный);

- №65бМ2 (Психбольница – Песочня, 5-й район).

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте администрации областного центра за подписью первого заместителя главы администрации, руководителя аппарата Алексея Пустовалова. Принято решение в целях оптимизации маршрутной городской сети пассажирского транспорта.

Поясним, что речь идет только о тех, организациях, которые обслуживают некоторые маршруты с литерами «а» и «б» одной, максимум тремя машинами. При этом основные перевозчики этих маршрутов, располагающие 15-30 микроавтобусами продолжать осуществлять перевозки в полном объеме.