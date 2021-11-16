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Здоровье16 ноября 2021 9:14

16 ноября в Рязанской области выявлено 263 новых случая COVID-19

Оперативный штаб представил свежую суточную статистику
Источник:kp.ru

Во вторник, 16 ноября, в Рязанской области подтверждено 263 новых случая COVID-19. Таким образом, за полтора года заболевание подтвердилось у 52 022 рязанцев.

Поправился за сутки 92 человека. Всего перенесли заболевание за время пандемии 43 811 человек.

Летальную статистику пополнили еще 20 фамилий. Всего пандемия в Рязанской области, по официальным данным, унесла жизни 1698 человек.

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