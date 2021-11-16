В Рязани от коронавируса умерли две девушки, которым было всего 22 года и 28 лет

Во вторник, 16 ноября, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 еще 20 человек. Вместе с тем в оперативной группе уточнили, что все они скончались еще в августе 2021 года. До настоящего времени проводились подтверждающие судебно-медицинские экспертизы.

Речь идет об 11 женщинах. Две из них совсем молодые: 22 года и 28 лет. Остальные жертвы заметно старше: 62 года, 62 года, 63 года, 63 года, 80 лет, 80 лет, 82 года, 82 года, 89 лет. Также в список внесены фамилии девяти мужчин: 44 года, 53 года, 61 год, 69 лет, 69 лет, 73 года, 74 года, 78 лет, 86 лет.

Всего пандемия в Рязанской области, по официальным данным, унесла жизни 1698 человек.