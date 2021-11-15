В Рязани снова начали штрафовать за неоплаченную парковку

13 ноября в Рязани вступили в силу изменения в закон «Об административных правонарушениях». Документ с этими изменениями официально опубликован 10 днями ранее.

Законопроект приняли 27 октября на очередном заседании Рязанской областной Думы. Речь в документе идет об упрощении процедуры назначения штрафов за неоплаченную парковку. Теперь составлять административный протокол смогут без участия водителей с помощью фото- и видеосъемки, но средства автоматической фото- и видеофиксации использоваться не будет.

Штраф за неоплату пользования парковочным местом составляет 1 тысячу рублей.

Напомним, в 2019 году в ГИБДД отказались предоставлять городской администрации сведения о владельцах транспортных средств, нарушающих правила парковки, так как это нарушало приказ МВД. Тогда этот законопроект выносился на рассмотрение в областную думу, но был отклонен.