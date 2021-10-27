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Общество27 октября 2021 15:46

«Платная парковка» на улицах Рязани перестанет быть бесплатной

Соответствующие изменения внесены в региональный закон «Об административных правонарушениях»
Источник:kp.ru
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В среду, 27 октября, на очередном заседании Рязанской областной Думы депутаты внесли изменения в региональный закон «Об административных правонарушениях».

Согласно новой редакции закона упрощается процедура взимания штрафов за нарушение правил парковки автомобилей. В частности, вновь вернутся штрафы за неоплаченную парковку на платных участках в центре Рязани. Напомним, что последние годы можно было оставлять свои машины на участках, обозначенных знаками «платная парковка», не боясь никакого наказания.

Кроме того, водителей планируется штрафовать и за парковку в зеленой зоне. Протоколы составят на основе фото- и видео регистрации правонарушения без вызова водителя. Постановления о правонарушении оформят в виде электронного документа.

Этот законопроект уже выносился на областную Думу в начале 2019 года, но тогда был отклонен.