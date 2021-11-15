Массовую гибель птиц в Рязани объяснили отравлением

Массовую гибель птиц в Рязани главное управлении ветеринарии вновь объяснило их интоксикацией.

Массовую гибель птиц в Рязани главное управлении ветеринарии вновь объяснило их интоксикацией. Причем отравляющее вещество «установить не удалось», заявили в ведомстве.

Ветеринарная лаборатория изучила трупы, обнаруженные с 27 октября по 1 ноября на Московском шоссе, Народном бульваре, Тракторном проезде, на улицах Октябрьской и Военных Автомобилистов. В итоге на исследование попали 130 мертвых галок, семь голубей, двух ворон и одного грача.

«Специалисты лаборатории пришли к выводу, что смерть наступила на фоне поступления токсина через желудочно-кишечный тракт», - утверждает giv.ryazangov.ru.

Вывод сделан на основании того факта, что у птиц, если верить отчету, при вскрытии выявили геморрагическое воспаление желудка, тонкого и толстого отделов кишечника.

В марте 2020 года массовую гибель пернатых также связали с отравлением.