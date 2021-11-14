Ушла из жизни старейшая жительница Рязанской области

Анисия Васильевна Мишачева (1913-2021).

В пятницу, 12 ноября, ушла из жизни Анисия Васильевна Мишачева – старейший житель Рязанской области. 5 января 2022 года ей исполнилось бы 109 лет!

Анисия Васильевна, родилась в 1913 году в селе Курман Касимовского уезда Рязанской губернии. Позже село вошло в состав поселка Лашма. Большая часть ее жизни прошла именно в этом красивейшем уголке Рязанской земли.

До последних дней Анисия Васильевна пребывала в ясном сознании, была здорова, общалась и любила жизнь. Население поселка всегда с большим уважением относилось к долгожительнице, чья жизнь стала отражением целой эпохи!

P.S. Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнования родным и близким Анисии Васильевны.

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