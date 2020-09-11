107­-летняя Анисия Мишачева: «Все трудности на моем пути мне помогали преодолеть любовь и вера»

Ветеран партизанского движения Анисия Васильевна Мишачева.

Поселок Лашма на берегу одноименного затона. Ока и лесной массив на противоположном берегу реки, чуть правее деревня Озерки. Красивые, по-настоящему русские места!

Наша героиня Анисия Васильевна Мишачева утверждает, что именно этот чудесный пейзаж за окном и наполняет сердце жизненными силами многие годы. В минувшем январе ей ни много ни мало исполнилось 107 лет!

СЮЖЕТ ДЛЯ ГОРЬКОГО, КОНЦЕРТ ДЛЯ РАНЕВСКОЙ

Родилась наша героиня 5 января 1913 года в селе Курман Касимовского уезда Рязанской губернии. Позже название Курман исчезло с географических карт – старинное село поглотил разрастающийся поселок Лашма чугунолитейного завода.

Руины этого когда-то могучего предприятия, помогавшего стране в грозные годы войны, еще и сегодня с немым укором смотрят на людей. Много историй и легенд связывает местных жителей с заводом.

Вот и дедушка Анисии Васильевны – Николай Ионович – в конце девятнадцатого столетия погиб во время строительства этого чугунолитейного предприятия братьев Черновых. Произошло это на берегу Оки при подъеме тяжелого парового котла. По семейному преданию, трагический случай гибели деда был взят писателем Максимом Горьким в сюжет романа «Дело Артамоновых»:

В мае незадолго до Николина дня прибыл для второго корпуса фабрики первый котел, его привезли на барке, причалившей к песчаному берегу Оки там, где лениво втекала болотная вода зеленой Ватаракши. Предстояла трудная работа: котел надо было тащить сажен полтораста по песчаному грунту…

Анисия Мишачева (до замужества Назарова) была единственным ребенком в семье – остальные дети умерли в младенчестве. Отец работал на заводе, мама вела хозяйство. К сожалению, папы вскоре не стало. Мама с дочкой остались вдвоем.

– Пошла учиться в церковноприходскую школу, освоила азы грамотности, – рассказывает наша героиня. – Затем училась в школе рабочей молодежи при чугунолитейном заводе. После устроилась работать телефонисткой на местной почте, а затем – счетоводом в заводской бухгалтерии.

В 1932 году на завод для прохождения практики пришел студент Касимовского индустриального техникума Петр Мишачев. Вечером в клубе устраивали танцы! Там Петр и Анисия и познакомились. Молодые люди сразу приглянулись друг другу. Начали встречаться. Но вскоре молодого человека призвали в армию, а затем направили на офицерские курсы.

– Однажды зимой под вечер слышим, кто-то стучится в дверь, – продолжает свой рассказ Анисья Васильевна. – Открываем, на пороге стоит Петр, весь уставший и продрогший. Оказывается, он пешком шел ко мне из Тумы. Путь неблизкий, даже уши обморозил.

В 1936 году влюбленные сыграли свадьбу.

Интересно, что в конце тридцатых годов в Лашму к родственникам несколько раз приезжала Фаина Раневская. Посетив концерт заводской самодеятельности, она обратила внимание на талант одной из местных девушек. Почти со стопроцентной вероятностью мы можем говорить, что в тот день перед известной актрисой театра и кино выступала и Анисия Мишачева, пронесшая любовь к самодеятельности через всю жизнь и стоявшая у истоков самодеятельности в Лашме.

ДЕСЯТЬ МЕСТ ВСЛЕД ЗА МУЖЕМ

В тридцать девятом молодая семья Мишачевых уехала в Беларусь, в город Лепель, где продолжил службу в батальоне связи 16й танковой бригады муж Анисии Васильевны. В предвоенные годы им в общей сложности пришлось сменить десять мест – военную часть постоянно передислоцировали, время-то было неспокойное, предчувствие войны буквально витало в воздухе.

– Постоянно объявляли различные сборы, муж и его сослуживцы совершали марш-броски, а с женами в воинских частях проводилась большая работа, – вспоминает наша героиня. – Я пошла на фельдшерские курсы, училась стрелять из винтовки, другие осваивали навыки медсестер, радисток, связистов, секретарей-машинисток.

В 1937 и 1938 годах у Мишачевых родились две девочки: Александра и Нина. Когда младшая дочь появилась на свет, к ним в Беларусь приехала Прасковья Петровна – мама Анисии Васильевны – да так и осталась в семье дочери.

– Любовь и вера мне помогали преодолевать все трудности, – делится секретом своего счастья Анисия Васильевна.

С мужем Александром Петровичем.

СОРОК ПЕРВЫЙ...

Первый день Великой Отечественной застал Анисию Васильевну с дочкой Ниной (старшая Александра умерла в 1940-м) и своей мамой в городе Крынки (Польша). Муж – Петр Александрович – тогда был в Ленинграде, куда уехал сдавать экзамены в военную академию связи.

После бомбежки началась эвакуация семей комсостава. На подводах Мишачевы вместе с остальными женщинами и детьми поехали до станции Волковыск.

– По дороге глазам предстала страшная картина: разбитые машины, десятки раненых красноармейцев, – с дрожью в голосе вспоминает Анисия Васильевна.

Мишачевы не успели погрузиться в эшелон, и это спасло им жизни. По пути в эвакуацию в состав попало несколько бомб. Дальше «отступать» Анисии Васильевне, ее маме и детям пришлось пешком.

– К нашей группе «танкисток» присоединились «пограничницы», вместе мы и продолжали идти на восток. – говорит наша героиня, – я несла Нину на руках, рядом шла моя мать. Один раненый комиссар посоветовал женщинам сойти с шоссейной дороги и углубиться в лес. Он сказал нам: «Спасайте себя и детей, а мы вернемся с победой и освободим вас».

Многие так и сделали, в том числе Мишачевы. Необходимо было найти надежное и спокойное пристанище, ведь для Анисии Васильевны приближалось время родов. Остановились в здании сельсовета белорусской деревни Аюцовичи, что в трех километрах от местечка с символичным названием Мир. Многие женщины из группы отступавших нанялись на работу. Позже этот дом гитлеровцы приказали растащить по бревнам, чтобы «советского духа» не осталось.

Справка из партизанского отряда.

В сентябре сорок первого наша героиня родила сына, которого назвала Александром.

До освобождения Белоруссии еще оставалось три года, и все это время Анисия Васильевна была связной между разными партизанскими отрядами. Приходилось и мыло варить, и выполнять любую хозяйственную работу. Партизанам полюбился квас, который готовила ее мама Прасковья Петровна по старым касимовским деревенским рецептам.

Говорят, что Анисию Васильевну гитлеровцы заочно приговорили к повешению, но схватить храбрую женщину им не удалось.

МИРНАЯ ЖИЗНЬ

9 мая 1945 года Мишачевы встретили в белорусском городе Столбцы. В горкоме Анисия Васильевна оформила свои документы – у нее была справка, что она являлась оперативным сотрудником в партизанском соединении – и поступила работать секретарем-машинисткой в местное управление НКВД.

Через бюро розысков искала мужа, писала письма на его родину, в рязанское село Польное Ялтуново, и вскоре семья воссоединилась. Но вернуться в Лашму семье удалось только в 1956м, когда в чине подполковника Петр Александрович вышел в отставку.

А до этого Анисия Васильевна подарила мужу еще двух дочерей – Лидию (1947) и Антонину (1948).

В Лашме Петр Александрович работал на чугунолитейном заводе, избирался в поселковый совет, но в июне 1959 года скоропостижно скончался.

Теперь Анисия Васильевна Мишачева окружена заботой и вниманием своих детей, пятерых внуков и десяти правнуков. У нашей героини два праправнука.

Это всего лишь краткое изложение на тему необычной судьбы этой удивительной женщины, которая могла бы стать героиней большого романа или целой киноэпопеи.

КСТАТИ

Анисия Васильевна Мишачева была крещена в храме Богоявления села Курман. С раннего детства ходила в церковь и пронесла свою веру через всю жизнь.