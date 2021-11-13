В Чучковском районе обнаружили труп ранее судимого рязанца с травмами головы

12 ноября в жилом доме села Остро-Пластиково Чучковского района обнаружили труп пожилого мужчины. Об этом «КП-Рязань» сообщили в Следственном комитете. Погибшим оказался ранее неоднократно судимый местный житель. Последний раз он отбывал 8 лет за убийство собственного отца.

— Дверь в доме была открыта, стекло разбито. При первичном осмотре обнаружили повреждения в области головы, — рассказывает руководитель Шиловского МСО СУ СК России по Рязанской области Алексей Минашкин. — Позже судмедэксперты дали заключение - перелом основания черепа, сломана нижняя челюсть в двух местах и скальпированная рана на голове. Доследственная проверка продолжается, но не исключено, что в ближайшее время возбудим уголовное дело.

По данным «КП-Рязань», дом, где обнаружили труп мужчина, представлял из себя настоящий бомжатник - нет, ни света, ни воды, ни газа, всюду грязь и плесень - полная антисанитария. При этом тело погибшего было накрыто очень чистой белой простыней…

Ранее сообщалось, что в Шиловском районе разыскивают водителя брошенной машины с кровью в салоне (подробности загадочной истории).

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