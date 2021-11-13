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Происшествия13 ноября 2021 11:27

Наезду на девушку в центре Рязани предшествовало ДТП с тремя автомобилями

УАЗ столкнулся с легковушкой и автобусом. Затем, продолжив движение, сбил пешехода
Источник:kp.ru
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Наезду на 19-летнюю девушку на Первомайском проспекте в Рязани предшествовала авария с участием трех автомобилей.

Наезду на 19-летнюю девушку на Первомайском проспекте в Рязани предшествовала авария с участием трех автомобилей.

Наезду на 19-летнюю девушку на Первомайском проспекте в Рязани предшествовала авария с участием трех автомобилей. По информации Госавтоинспекции, в ДТП поучаствовали УАЗ, Nissan Almera и автобус ПАЗ.

Виновником предварительно считают 32-летнего водителя «буханки», ехавшей с прицепом. Он столкнулся с двумя другими транспортными средствами, и, продолжив движение, сбил пешехода.

В ГИБДД подтвердили, что в момент наезда девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу напротив дома №14.

«В результате ДТП пострадавшая доставлялась в медицине учреждение. Проводится проверка», - сообщили полицейские.

Ранее появилась информация, что у девушки (предположительно курсантки Академии ФСИН) диагностировали черепно-мозговую травму.