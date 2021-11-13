Девушка серьезно пострадала при наезде на Первомайском проспекте в Рязани. Фото: progorod62.ru

На Первомайском проспекте в Рязани вечером 12 ноября сбили человека. Сначала портал «Про Город» сообщил, что под машину попал курсант Академии ФСИН. Со ссылкой на источник в экстренных служба ya62.ru уточняет, что госпитализирована девушка 2002 года рождения (вероятно, студентка вуза).

«С закрытой черепно-мозговой травмой пострадавшая доставлена в ОКБ», - отмечают коллеги.

Официальной информации о ДТП пока не поступало. По-видимому, девушка в момент наезда шла по пешеходному переходу на перекрестке Первомайского проспекта и улицы Пожалостина.