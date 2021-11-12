МЧС: Снегопад в Рязанской области продлится до 14 часов

Снегопад в Рязани начался утром 12 ноября и продлится, полагают метеорологи, до 14 часов.

В пятницу, 12 ноября, управление МЧС по Рязанской области объявило метеопредупреждение. Сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства.

Утром 12 ноября в регионе начался снегопад. По данным метеорологов, осадки в виде мокрого снега продлятся до 14 часов. Температура воздуха при этом от 0 до +4 градусов.

Сотрудники МЧС призывают рязанцев соблюдать правила безопасности - не находиться во время осадков под рекламными конструкциями, ветхими сооружениями и линиями электропередач, по возможности сократить время нахождения на улице.