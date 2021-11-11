Пенсионер, которого в Рязани сбил пьяный водитель рейсового автобуса, скончался

Фото с места ДТП.

Полиция разыскивает очевидцев ДТП с участием рейсового автобуса Старожилово – Рязань.

4 октября примерно в 17.30 59-летний мужчина, управляя автобусом ПАЗ, сбил 87-летнего рязанца, который (по предварительной информации) переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Сотрудники дорожной полиции выяснили, что водитель автобуса находился в состоянии опьянения. Степень опьянения составила 0,52 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что более чем в три раза превышает допустимый уровень.

Позже сбитый мужчина от полученных травм скончался в больнице.

Всем, кто располагает какой-либо информацией по данному ДТП, просят позвонить по телефону (4912) 44-46-08 или обратиться по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д.12 корпус 1.