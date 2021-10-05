В Рязани пьяный водитель рейсового автобуса сбил человека

Фото с места ДТП.

В понедельник, 4 октября, примерно в 17.30 в Рязани на Ряжском шоссе произошло ДТП с участием рейсового автобуса Старожилово – Рязань. По предварительной информации, 59-летний житель Старожиловского района, управляя автобусом ПАЗ, сбил переходившего по нерегулируемому пешеходному переходу 87-летнего рязанца.

В результате наезда пешеход получил травмы и был доставлен в больницу.

Сотрудники дорожной полиции выяснили, что водитель автобуса находится в состоянии опьянения. Степень опьянения составила 0,52 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что более чем в три раза превышает допустимый уровень.